Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Bolton'a İki Dosya Verdim. Biri Ypg/pyd'nin Suriye'de İşlediği...

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Bolton'a İki Dosya Verdim. Biri Ypg/pyd'nin Suriye'de İşlediği...

1 saat önce

IHAAW152737-GEN/08-01-2019- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Bolton'a iki dosya verdim. Biri YPG/PYD'nin Suriye'de işlediği suçlarla ilgili dosya." 08.01.2019 15: 27: 37 TSI NNNN.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın:
IHAAW152737-GEN/08-01-2019

- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Bolton'a iki dosya verdim. Biri YPG/PYD'nin Suriye'de işlediği suçlarla ilgili dosya." 08.01.2019 15: 27: 37 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:33 Kaynak: İHA

Turkish Seat Industry, Suriye, Güncel
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