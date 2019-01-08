Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Bolton'a İki Dosya Verdim. Biri Ypg/pyd'nin Suriye'de İşlediği...

IHAAW152737-GEN/08-01-2019- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Bolton'a iki dosya verdim. Biri YPG/PYD'nin Suriye'de işlediği suçlarla ilgili dosya." 08.01.2019 15: 27: 37 TSI NNNN.

IHAAW152737-GEN/08-01-2019



- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Bolton'a iki dosya verdim. Biri YPG/PYD'nin Suriye'de işlediği suçlarla ilgili dosya." 08.01.2019 15: 27: 37 TSI

NNNN - ANKARA

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