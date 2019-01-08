Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Bolton'a İki Dosya Verdim. Biri Ypg/pyd'nin Suriye'de İşlediği...
1 saat önce
IHAAW152737-GEN/08-01-2019- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Bolton'a iki dosya verdim. Biri YPG/PYD'nin Suriye'de işlediği suçlarla ilgili dosya." 08.01.2019 15: 27: 37 TSI NNNN.
IHAAW152737-GEN/08-01-2019
- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Bolton'a iki dosya verdim. Biri YPG/PYD'nin Suriye'de işlediği suçlarla ilgili dosya." 08.01.2019 15: 27: 37 TSI
NNNN - ANKARA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:33 Kaynak: İHA
Devlet Bahçeli: Fırat'ın Doğusu Fitnenin Boynudur, Bu Boyun Vurulmalıdır
İbrahim Kalın'la Suriye'yi Görüşen Bolton'un Sözcüsü: Yapıcı Görüşme Oldu
İbrahim Kalın'dan Bolton Görüşmesi Sonrası İlk Açıklama: Suriye'nin Toprak Bütünlüğü Konusundaki Tavrımızı Dile Getirdik
Son Dakika! Benzin ve Motorine Zam Geliyor