Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Bu mektubun tabii neredeyse gönderildiği zamanla eş zamanlı olarak...

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Bu mektubun tabii neredeyse gönderildiği zamanla eş zamanlı olarak sızdırılmış olması da bir ciddiyetsizliktir.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Bu mektubun tabii neredeyse gönderildiği zamanla eş zamanlı olarak sızdırılmış olması da bir ciddiyetsizliktir."

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