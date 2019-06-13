Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Bu mektubun tabii neredeyse gönderildiği zamanla eş zamanlı olarak...
7 saat önce
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Bu mektubun tabii neredeyse gönderildiği zamanla eş zamanlı olarak sızdırılmış olması da bir ciddiyetsizliktir.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Bu mektubun tabii neredeyse gönderildiği zamanla eş zamanlı olarak sızdırılmış olması da bir ciddiyetsizliktir."
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 06:30 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığından ABD'ye mektup tepkisi: Sızdırılması ciddiyetsizliktir
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