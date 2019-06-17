Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Bu zulüm ve katliamın failleri bunun hesabını er ya da geç verecek"
1 saat önce
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Mısır'ın devrik Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin mahkeme salonunda ölümüyle ilgili, "Bu zulüm ve katliamın failleri bunun hesabını er ya da geç bu dünyada da ahirette de verecektir" dedi.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 08:30 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
, Mısır
'ın devrik Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi
'nin mahkeme salonunda ölümüyle ilgili, "Bu zulüm ve katliamın failleri bunun hesabını er ya da geç bu dünyada da ahirette de verecektir" dedi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal paylaşım sitesi Twitter
hesabından yaptığı paylaşımda, "Mısır halkının seçimle işbaşına getirdiği ve kanlı bir darbeyle görevinden uzaklaştırılan Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye Allah'tan rahmet diliyorum. Bu zulüm ve katliamın failleri bunun hesabını er ya da geç bu dünyada da ahirette de verecektir" dedi.
(İHA)
İşte hayatını kaybeden Muhammed Mursi hakkında tüm bilinmeyenler
Mursi'nin oğlundan ilk açıklama: Babam! Allah'ın huzurunda buluşacağız
Ahmet Davutoğlu, yakın arkadaşı Muhammed Mursi'nin ölümüne sessiz kalmadı!
Galatasaray, Wesley Sneijder'i istemedi!