Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Buça, müzakereleri etkiledi" - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Buça, müzakereleri etkiledi"

08.04.2022 12:03
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Buça, müzakereleri etkiledi"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Ukrayna savaşını sonlandırmak için çok yönlü girişimlerimizi sürdürüyoruz.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Ukrayna savaşını sonlandırmak için çok yönlü girişimlerimizi sürdürüyoruz. Savaşı uzatmak herkes için yıkım olur. Kısa vadeli yanlış çıkar hesapları uzun vadede stratejik hezimete dönüşebilir. Türkiye olarak dengeli ve yapıcı tavrımızı sürdüreceğiz. Rus askerlerinin Buça ve Borodyanka bölgelerinde sivilleri öldürdüğünün ortaya çıkması müzakereleri etkiledi" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden Financial Times'a konuştu.

Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rus askerlerinin Buça ve Borodyanka bölgelerinde sivilleri öldürdüğünün ortaya çıkmasının müzakereleri etkilediğini söyledi. Buça'da yaşananları "insanlık dışı" ve "kabul edilemez" olarak tanımlayan Kalın, "Bunu kim yaptıysa yargı karşısına çıkmalı" diye konuştu.

Türkiye'nin sürecin başından bu yana en üst düzey görüşmelere ev sahipliği yaptığını ve özellikle Mariupol'deki sivillerin tahliyesi için her iki tarafla da temaslarını sürdürdüğünü vurgulayan Kalın, Türkiye'nin garantör ülke olup olmayacağına ilişkin, "Güvenlik garantisi konusundaki tartışmalar için henüz erken, ancak prensip olarak buna olumlu bakıyoruz çünkü Ukrayna'yı desteklemek ve savaşı bitirmek istiyoruz" dedi.

Kalın, Rusya'nın Kırım ve Donbas ile ilgili beklentilerinin Türkiye, Ukrayna ya da uluslararası toplum tarafından kabul görmeyecek, "gerçekçi olmayan" talepler olduğunu söyledi.

(Hülya Keklik/İHA)

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Kaynak: İHA

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