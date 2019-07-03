Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Bunun basın ve ifade özgürlüğü ile izah edilmesi mümkün değildir"
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Bunun basın ve ifade özgürlüğü ile izah edilmesi mümkün değildir"

1 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "ABD ve AB'nin terör örgütleri listesinde olan ve ABD yönetiminin başına ödül koyduğu bir teröriste sayfalarını açan Washington Post, açıkça terör propagandası yapmakta ve ABD yasalarını da çiğnemektedir.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın:
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "ABD ve AB'nin terör örgütleri listesinde olan ve ABD yönetiminin başına ödül koyduğu bir teröriste sayfalarını açan Washington Post, açıkça terör propagandası yapmakta ve ABD yasalarını da çiğnemektedir. Bunun basın ve ifade özgürlüğü ile izah edilmesi mümkün değildir" dedi.

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, Washington Post gazetesinde bugün yayımlanan bir yazıya ilişkin açıklamada bulundu. Sözcü Kalın açıklamasında, "Washington Post gazetesinin bugünkü nüshasında terör örgütü mensubu bir kişinin yazısını yayımlaması, büyük bir skandaldır. ABD ve AB'nin terör örgütleri listesinde olan ve ABD yönetiminin başına ödül koyduğu bir teröriste sayfalarını açan Washington Post, açıkça terör propagandası yapmakta ve ABD yasalarını da çiğnemektedir. Bunun basın ve ifade özgürlüğü ile izah edilmesi mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

Sözcü Kalın, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Bu durum, El-Kaide yahut DEAŞ terör örgütünün bir mensubuna gazete yazısı yazdırmaktan farksızdır. Bir terör örgütünün başını Kürtlerin temsilcisi gibi göstermek, her şeyden önce Kürtlere yapılmış bir hakarettir. Türkiye, terörün her türüne ve onun destekçilerine karşı kararlılıkla mücadele vermeye devam edecektir." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 10:12 Kaynak: İHA
Washington Post, İbrahim Kalın, Politika
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