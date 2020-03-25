Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Bütün imkanlar seferber edildi - Son Dakika

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Bütün imkanlar seferber edildi
6 saat önce
CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bütün imkanlar vatandaşlarımızın sağlığı ve can güvenliği için seferber edildi" dedi.
CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bütün imkanlar vatandaşlarımızın sağlığı ve can güvenliği için seferber edildi" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüsle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarla ilgili bazı bakanlardan video konferans yoluyla bilgi aldı. Sözcü İbrahim Kalın, toplantıya ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu.
Kalın, açıklamasında şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bütün imkanlar vatandaşlarımızın sağlığı ve can güvenliği için seferber edildi. Bütün bakanlarımız ve kurumlarımız görevlerinin başında. Tedbirler hepimiz için. Unutmayın: Hepimiz güvende olmadan hiçbirimiz güvende değiliz."
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 12:20 Kaynak: DHA
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