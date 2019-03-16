Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Charlie Hebdo İçin Yürüyenler, Yeni Zelanda'da Katledilen...
1 saat önce
IHAAW094900-SIY/16-03-2019- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Charlie Hebdo için yürüyenler, Yeni Zelanda'da katledilen Müslümanlar için de yürüyecek mi? Acısı gerçekten ortak olanlar birlikte yas tutabilirler" 16.03.2019 09: 49: 00 TSI NNNN.
IHAAW094900-SIY/16-03-2019
- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Charlie Hebdo
için yürüyenler, Yeni Zelanda
'da katledilen Müslümanlar için de yürüyecek mi? Acısı gerçekten ortak olanlar birlikte yas tutabilirler" 16.03.2019 09: 49: 00 TSI
NNNN - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 09:54 Kaynak: İHA
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