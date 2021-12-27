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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Chicago Üniversitesi Oriental Enstitüsünü ziyaret etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Chicago Üniversitesi Oriental Enstitüsünü ziyaret etti

27.12.2021 22:26

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Chicago Üniversitesine bağlı Oriental Enstitüsü Müzesi ve Kütüphanesindeki eserleri inceledi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Chicago Üniversitesine bağlı Oriental Enstitüsü Müzesi ve Kütüphanesindeki eserleri inceledi.

Amerikalı Müslüman çatı kuruluşlarının her yıl düzenlediği ve dünyanın dört bir yanından on binlerce Müslüman'ın bir araya geldiği MAS-ICNA Kongresi'ne katılmak üzere ABD'de bulunan Kalın, Chicago Üniversitesine bağlı Oriental Enstitüsü Müzesi ve Kütüphanesini ziyaret etti.

Kalın'a, ziyareti sırasında Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, Türkiye'nin Chicago Başkonsolosu Engin Türesin ve Din İşleri Müşaviri Prof. Dr. Bilal Kuşpınar eşlik etti.

Enstitü Direktörü Prof. Dr. Theo van den Hout, heyete enstitünün çalışmaları hakkında bilgi verirken, müzedeki Irak, İran, Suriye, Mısır ve Türkiye'den getirilen eserleri tanıttı.

İbrahim Kalın ve beraberindeki heyet, enstitünün kütüphanesine ilişkin de Hout'tan bilgi aldıktan sonra kütüphanedeki kitapları inceledi.

Amerikalı Müslüman çatı kuruluşlarınca bu yıl 20'ncisi düzenlenen yıllık MAS-ICNA Kongresi, Chicago'da devam ediyor.

Kovid-19 salgını nedeniyle geçen yıl sanal ortamda düzenlenen MAS-ICNA Kongresi, bu yıl yüz yüze yapılıyor.

Türkiye'nin, Amerika Diyanet Merkezinin açtığı stantla temsil edildiği kongrede, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da konuşma yapacak.

Amerikalı Müslümanların önde gelen isimlerinin konuşmalarının yanı sıra birçok etkinlik ve sosyal aktivitenin yer aldığı 3 günlük kongre, 28 Aralık'ta kapanış oturumuyla son bulacak.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Chicago Üniversitesi Oriental Enstitüsünü ziyaret etti
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Chicago Üniversitesi Oriental Enstitüsünü ziyaret etti
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Chicago Üniversitesi Oriental Enstitüsünü ziyaret etti

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Amerika Birleşik Devletleri, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, İbrahim Kalın, Chicago, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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