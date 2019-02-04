Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(Çipras'ın Açıklamaları) Yaklaşımlarının Pozitif ve İyi Niyetli...

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(Çipras'ın açıklamaları) Yaklaşımlarının pozitif ve iyi niyetli olduğunu göstermektedir.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(Çipras'ın açıklamaları) Yaklaşımlarının pozitif ve iyi niyetli olduğunu göstermektedir. Yarınki görüşmelerin bu çerçevede gerçekleşeceğine inanıyoruz."

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