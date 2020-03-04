Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Craft ve Jeffrey ile bir araya geldi - Son Dakika

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Craft ve Jeffrey ile bir araya geldi
6 saat önce
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın heyet ile selamlaşması Heyetlerarası görüşmeden görüntüler ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft ve ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 03:34 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın heyet ile selamlaşması
Heyetlerarası görüşmeden görüntüler ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft ve ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile bir araya geldi.
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