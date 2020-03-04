Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Craft ve Jeffrey ile bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Craft ve Jeffrey ile bir araya geldi - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Craft ve Jeffrey ile bir araya geldi

6 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın heyet ile selamlaşması Heyetlerarası görüşmeden görüntüler ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft ve ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın heyet ile selamlaşması

Heyetlerarası görüşmeden görüntüler ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft ve ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Craft ve Jeffrey ile bir araya geldi

Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Milletler, İbrahim Kalın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 03:34 Kaynak: AA
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