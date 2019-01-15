Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 23 Ocak Çarşamba Günü Moskova'ya...

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 23 Ocak Çarşamba Günü Moskova'ya...

1 saat önce

IHAAW183403-SIY/15-01-2019- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 23 Ocak Çarşamba günü Moskova'ya günübirlik ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 23 Ocak Çarşamba Günü Moskova'ya..., System.String[]
IHAAW183403-SIY/15-01-2019

- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 23 Ocak Çarşamba günü Moskova'ya günübirlik ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı. Kalın, Erdoğan'ın Rusya ziyaretine ilişkin "Özellikle ABD'nin çekilme kararı sonrasında ortaya çıkan durumu Rusya ile koordine etmek amacıyla olacak. Hem Suriye hem de ikili konuları etraflı şekilde ele alma imkanımız olacak" dedi. 15.01.2019 18: 34: 03 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 06:40 Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Moskova, Politika
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