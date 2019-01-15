Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 23 Ocak Çarşamba Günü Moskova'ya...
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IHAAW183403-SIY/15-01-2019- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 23 Ocak Çarşamba günü Moskova'ya günübirlik ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.
IHAAW183403-SIY/15-01-2019
- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan
'ın 23 Ocak Çarşamba
günü Moskova
'ya günübirlik ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı. Kalın, Erdoğan'ın Rusya
ziyaretine ilişkin "Özellikle ABD
'nin çekilme kararı sonrasında ortaya çıkan durumu Rusya ile koordine etmek amacıyla olacak. Hem Suriye
hem de ikili konuları etraflı şekilde ele alma imkanımız olacak" dedi. 15.01.2019 18: 34: 03 TSI
NNNN - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 06:40 Kaynak: İHA
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