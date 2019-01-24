Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Cumhurbaşkanımız, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu...
56 dakika önce
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Cumhurbaşkanımız, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu arayarak 'Maduro kardeşim! Dik dur, yanındayız' dedi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Cumhurbaşkanımız, Venezuela
Devlet Başkanı Nicolas Maduro
'yu arayarak 'Maduro kardeşim! Dik dur, yanındayız' dedi."
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 02:23 Kaynak: AA
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