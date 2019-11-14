Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın ulusal çıkarlar, egemenlik haklarına...
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın ulusal çıkarlar, egemenlik haklarına...

6 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın ulusal çıkarlar, egemenlik haklarına saygı ve doğru bilgiye dayalı diyalog ve müzakere zemininde gerçekleşen Washington ziyareti kriz, kopuş, kavga, vs. beklentilerini boşa çıkarttı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın:

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın ulusal çıkarlar, egemenlik haklarına saygı ve doğru bilgiye dayalı diyalog ve müzakere zemininde gerçekleşen Washington ziyareti kriz, kopuş, kavga, vs. beklentilerini boşa çıkarttı. Makul ve meşru olan eninde sonunda kazanacaktır." - ANKARA

Washington, Politika

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 06:04 Kaynak: İHA
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Erdoğan'ın ABD ziyareti kriz beklentilerini boşa çıkardı
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