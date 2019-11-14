Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın ulusal çıkarlar, egemenlik haklarına saygı ve doğru bilgiye dayalı diyalog ve müzakere zemininde gerçekleşen Washington ziyareti kriz, kopuş, kavga, vs. beklentilerini boşa çıkarttı. Makul ve meşru olan eninde sonunda kazanacaktır." - ANKARA