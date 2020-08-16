Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan ABD Başkan Adayı Biden'ın açıklamalarına tepki Açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan ABD Başkan Adayı Biden'ın açıklamalarına tepki Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın Türkiye hakkındaki açıklamalarının cehalet, kibir ve iki yüzlülüğe dayandığını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın Türkiye hakkındaki açıklamalarının cehalet, kibir ve iki yüzlülüğe dayandığını belirtti. Kalın, ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın Türkiye'ye ilişkin sözlerine Twitter'dan paylaştığı mesajla tepki gösterdi. Mesajını İngilizce paylaşan Kalın, "Biden'ın Türkiye analizi katıksız cehalet, kibir ve iki yüzlülüğe dayanıyor. Türkiye'ye emir verme günleri geride kaldı ama hala bunu deneyebileceğinizi düşünüyorsanız, buyurun. Bedelini ödersiniz." ifadesini kullandı.

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2020 10:09

Kaynak: AA

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