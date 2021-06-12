Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Afrin'de hastaneye düzenlenen saldırıya tepki Açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Terör örgütünün Suriye'deki kolu, vahşi yüzünü bir kez daha gösterdi. Bu saldırı karşısında sessiz kalmak suça ortak olmaktır." ifadelerini kullandı.

Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Terör örgütünün Afrin'de bir hastaneye yaptığı saldırıyı şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Terör örgütünün Suriye'deki kolu, vahşi yüzünü bir kez daha gösterdi. Bu saldırı karşısında sessiz kalmak suça ortak olmaktır."