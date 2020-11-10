Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan, Al Jazeera için "Avrupa'nın 'Müslüman sorunu' " başlıklı yazı Açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan, Al Jazeera için "Avrupa'nın 'Müslüman sorunu' " başlıklı yazı Açıklaması

10.11.2020 12:57
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan, Al Jazeera için

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Al Jazeera için kaleme aldığı makalede, "Hazreti Muhammed Müslümanlar için yaşadıkları yerin sekülarizm, modernite, aydınlanma ya da teknolojiyle ne kadar şekillendiğine bakılmaksızın en saygın ve kutsal kişidir.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Al Jazeera için kaleme aldığı makalede, "Hazreti Muhammed Müslümanlar için yaşadıkları yerin sekülarizm, modernite, aydınlanma ya da teknolojiyle ne kadar şekillendiğine bakılmaksızın en saygın ve kutsal kişidir. Buna saygı göstermek şiddet yanlısı aşırılığa taviz vermek değil, ahlaki ve siyasi bir görevdir." değerlendirmesinde bulundu.

Kalın, "Avrupa'nın 'Müslüman sorunu' ve yeni seküler haçlı seferi" başlıklı yazısında bugün Avrupa'da, 19. yüzyılın Avrupası'nda nasıl Yahudiler sorun olarak görüldüyse bugün de bir "Müslüman sorunu" ortaya çıktığını ifade etti.

Müslümanlara ve İslam'a yönelik olumsuz hareketlerin inanç özgürlüğü, çoğulculuk ve demokrasiye daha fazla sınır koyduğunu vurgulayan Kalın, "Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 'Avrupa'nın ruhunu kurtarmak' için seküler bir haçlı seferi başlatmaya öncülük etmiş gibi gözükse de eylemleri yanlış yönlendirilmiş çünkü hedef aldığını iddia ettiği aşırılık yanlılarının elini güçlendiriyor." ifadesine yer verdi.

Fransız Charlie Hebdo dergisinin hazırladığı, Hazreti Muhammed'i hedef alan karikatürlere de değinen Kalın, "İslam peygamberinin saygısız ve tatsız karikatürlerini yayımlamak ifade özgürlüğünü savunmak değil, başlı başına aşırılıkçı bir eylemdir." ifadelerini kullandı.

Kalın, makalesinde Pensilvanya Üniversitesinden Anne Norton'un "Müslüman Sorunu Üzerine" kitabından da alıntı yaparak şunları kaydetti:

"19. yüzyıldaki Yahudi sorunu, aydınlanmanın akıl, kapsayıcılık ve hoşgörü değerlerinin bir sınavıydı. Avrupa ancak yüzyıllarca ayrımcılık ve zulme maruz kalan Yahudilere eşit muamele ederek akıl, erdem ve özgürlüğe dayalı bir medeniyet olduğunu iddia edebilirdi. Bugün İslam ve Müslümanların Batı'da maruz kaldığı muamele, Batı'nın, toplumunun savunduğunu iddia ettiği demokratik ve çoğulcu değerler için bir turnusol testidir."

Avrupa'da son dönemde artan şiddet dalgasının dini ve seküler aşırıcılık tarihinin yeni bir sayfası olduğunu belirten Kalın, ideolojilerini mutlak şekilde savunanların kendi görüşlerini dünyaya dayatırken bir yandan da bu yolda kimseyi mağdur etmekten çekinmediklerini vurguladı.

Dini ya da seküler alanda aşırıcılığın ve mutlakiyetçiliğin etnik ve dini sınır tanımadığının altını çizen Kalın, "İslam'ın dünyanın her yerinde kriz içinde olduğunu ilan edip, Charlie Hebdo'nun İslam peygamberinin karikatürlerini yeniden yayımlamasını savunan Macron sadece DEAŞ ve El Kaide için yeni fırsatlar oluşturmuyor aynı zamanda benzeri grupların destekçi toplamasına ve şiddeti artırmasına yol açarken tüm Müslüman dünyasını da rencide ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Hazreti Muhammed'in Müslümanlar için yaşadıkları yerlere bakılmaksızın en kutsal kişi olduğuna dikkati çeken Kalın, "Sırf birilerini kaybettiğiniz için onlardan dini değerlerinden vazgeçmelerini istemeniz politikanızı daha makul ya da saygılı yapmaz. Hazreti Muhammed Müslümanlar için yaşadıkları yerin sekülarizm, modernite, aydınlanma ya da teknolojiyle ne kadar şekillendiğine bakılmaksızın en saygın ve kutsal kişidir. Buna saygı göstermek şiddet yanlısı aşırılığa taviz vermek değil, ahlaki ve siyasi bir görevdir." ifadelerini kullandı.

Kalın ayrıca Macron'un İslam'a karşı yeni bir haçlı seferini savunarak ve Müslümanları Batı medeniyetinin "ötekisi" olarak göstererek bazı siyasi avantajlar etmeye çalışsa da bu arayışın Fransa ve bölge ülkelerinin içinde bulunduğu krizi hafifletmeyeceğini belirtti.

"Aşırılığı tüm biçimleriyle reddetmek politik bir görev olduğu kadar bir yurttaşlık görevidir"

Macron'un ülkesinde yaşayanların Fransız değerlerine inancını yitirdiği bir dönemde İslam'da Fransız değerlerine uyması için reform çağrısında bulunduğunu kaydeden Kalın, buna rağmen kökleşmiş emperyalist duyguların devam ettiğini vurguladı.

Sorunun Macron'un siyasi intikam duygusundan daha derin bir sorun olduğuna işaret eden Kalın, "Davranışları ve söylemleri aydınlanma sonrası rasyonalist kibrini yansıtıyor. Modern seküler dünyanın zıttı olarak İslam'a ve Müslümanlara saldırıp Batı rasyonalizmini küllerinden yeniden doğurmaya çalışan bir zihniyet." değerlendirmesini yaptı.

Kalın, problemin vahşi sekülarizm ve Avrupa merkezcilik olduğunu da vurgulayarak "Fransız Hristiyanlığı, Fransız Yahudiliği veya Fransız Hinduizmi için duymadığımız çağrıları, "Fransız İslamı" için duymak başka türlü nasıl açıklanabilir?" diye sordu.

Macron'un oluşturduğu siyasi cephelerin sürekli aşırı sağ saldırısı altında olan merkez siyaseti zayıflatacağını savunan Kalın, "Macron siyasetinin ruhu buysa, üniversitede altında çalıştığı Fransız filozof Paul Ricoeur'un düşünceli ve yorumlayıcı siyasetinden kesinlikle çok uzaktır." ifadelerini kullandı.

Tüm dünyada Müslümanların, kötülükle savaştığı iddiasıyla İslam'ı kullanan ve İslam'a zarar veren teröristleri kınadığı ve dışladığını belirten Kalın, "Bir Müslüman olarak benim görevim herkesten önce birkaç şiddet ve aşırıcılık yanlısının elinde inancımın acımasızlaştırılmasını reddetmektir. Diğer gruplardan çok Müslümanları öldüren ve İslam'a zarar veren DEAŞ, El Kaide ve diğer terör gruplarını oluşturan tüm sosyal ve dini çevrelerle mücadele etmek zorundayım." ifadesine yer verdi.

Charlie Hebdo karikatürlerinin siyasi elitler tarafından ifade özgürlüğü adı altında yayımlanması ve onaylanmasının ise Müslümanların kalpleri ve düşüncelerine yönelik bir şiddet biçimi olduğunu kaydeden Kalın, bu durumun sadece Müslüman toplumu ile Batı toplumu arasındaki duvarları yükselteceğini ve güvene ihtiyaç duyulan bir dönemde karşılıklı güveni azaltacağına işaret etti.

Kalın, şiddetin şiddeti doğuracağını da belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bu şiddet biçimine karşı konuşmak, Fransa, Avusturya ve başka yerlerdeki teröristlerin işledikleri suçları aklamak değildir. İster dini ister seküler olsun, aşırılığı tüm biçimleriyle reddetmek politik bir görev olduğu kadar bir yurttaşlık görevidir. Evet, şiddet şiddeti doğurur. Bu kısır döngüyü tüm biçimleriyle kırmalıyız. Günümüz Avrupası'nın sözde 'Müslüman sorunu' yeni seküler haçlı seferleri ile çözülmeyecek. Daha akıllıca bir siyasetin, karşılıklı gerçek bir saygı ve ortak değerlerimiz ile ortak geleceğimizin daha ciddi bir şekilde dikkate alınması gerek."

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, Al Jazeera, Müslüman, Avrupa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan, Al Jazeera için 'Avrupa'nın 'Müslüman sorunu' ' başlıklı yazı Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomi mesajı: Salgından en az kayıpla çıktık, hiçbir vatandaşımızın işinin ve aşının hakkını yedirmeyiz L'Equipe Gazetesi; Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'yı manşetlerine taşıdı Azerbaycan'a boyun eğen Paşinyan'dan kendisini protesto eden halkına tehdit: En ağır şekilde cezalandırılacaklar Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: Berat Bey'in sağlık problemi nedeniyle devir teslim töreni yapılmayacak Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanlığı: Karabağ'da barış gücü sadece Rus askerlerden oluşacak (Türk askeri olmayacak) Türkiye'de de denenen koronavirüs aşısı ciddi bir ters etki nedeniyle Brezilya'da askıya alındı Aliyev'in Paşinyan'la dalga geçtiği video sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor Bakan Koca'nın 10 Kasım paylaşımı eleştiri bombardımanına tutuldu
Rusya'nın Rusya'nın "Masada istemiyoruz" dediği Türkiye'den karşı hamle geldi: Sahada ve masada Azerbaycan'ın yanındayız         
12:37
Tepkilerin ardı arkası kesilmeyince Bakan Koca'dan yeni bir 10 Kasım paylaşımı geldi Tepkilerin ardı arkası kesilmeyince Bakan Koca'dan yeni bir 10 Kasım paylaşımı geldi         
12:00
Koronavirüs hastası kadının sır ölümü! Karantinanın 5. gününde evinde ölü bulundu Koronavirüs hastası kadının sır ölümü! Karantinanın 5. gününde evinde ölü bulundu         
11:49
Sihirli Annem dizisi, değişen oyuncu kadrosuyla yeniden çekilmeye başlanacak Sihirli Annem dizisi, değişen oyuncu kadrosuyla yeniden çekilmeye başlanacak         
11:48
Görüntü İstanbul'dan! Alibeyköy Barajı'na kadar uzanan derenin suları masmavi aktı Görüntü İstanbul'dan! Alibeyköy Barajı'na kadar uzanan derenin suları masmavi aktı         
11:23
Son Dakika! Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan ilk açıklama: Benim için de sürpriz oldu Son Dakika! Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan ilk açıklama: Benim için de sürpriz oldu         
11:15
İçişleri Bakanı Soylu'dan görevinden istifa eden Albayrak paylaşımı: Çabası, gayreti ve samimiyeti için şükranlarımı sunuyorum İçişleri Bakanı Soylu'dan görevinden istifa eden Albayrak paylaşımı: Çabası, gayreti ve samimiyeti için şükranlarımı sunuyorum         
10:32
Bahçelievler'de ağaca asılı cansız erkek bedeni bulundu Bahçelievler'de ağaca asılı cansız erkek bedeni bulundu         
10:21
Paşinyan'ın yaptığı yenilgi paylaşımına inanamayan Ermeniler hesabın çalındığını sandı Paşinyan'ın yaptığı yenilgi paylaşımına inanamayan Ermeniler hesabın çalındığını sandı         
09:34
Lösemi tedavisi gören oğlu hastanede, baba minibüste yaşıyor Lösemi tedavisi gören oğlu hastanede, baba minibüste yaşıyor         
08:40
Babasını koronavirüsten kaybeden Aslı Hünel'den yürek yakan itiraf: Hastayım dediğinde öleceğini hissettim Babasını koronavirüsten kaybeden Aslı Hünel'den yürek yakan itiraf: Hastayım dediğinde öleceğini hissettim         
08:30
Öldürülen Gamze'nin acılı ailesi: Kanlı taytını çıkarıp makineye atmışlar, üstüne sigara içmişler Öldürülen Gamze'nin acılı ailesi: Kanlı taytını çıkarıp makineye atmışlar, üstüne sigara içmişler         
08:09
Zafer Azerbaycan'ın! Ermenistan, Dağlık Karabağ'dan çekiliyor Zafer Azerbaycan'ın! Ermenistan, Dağlık Karabağ'dan çekiliyor         
01:05
Ekonominin başına atanan Lütfi Elvan ile ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden, aynı üniversitede eğitim almış Ekonominin başına atanan Lütfi Elvan ile ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden, aynı üniversitede eğitim almış         
00:47
Koronaya karşı sürpriz buluş! Bilim insanlarının geliştirdiği burun spreyinin virüsü yendiği tespit edildi Koronaya karşı sürpriz buluş! Bilim insanlarının geliştirdiği burun spreyinin virüsü yendiği tespit edildi         
17:38
Pınar'ın katilinin sözleri davaya damga vurdu: İçkime ilaç attı, erkeklere tecavüz ettirdi Pınar'ın katilinin sözleri davaya damga vurdu: İçkime ilaç attı, erkeklere tecavüz ettirdi         
16:01
Mehmet Şef'in kızı son paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu Mehmet Şef'in kızı son paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu         
15:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2020 13:01:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan, Al Jazeera için "Avrupa'nın 'Müslüman sorunu' " başlıklı yazı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei