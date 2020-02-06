Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Avrupa Parlamentosu'na tepki - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Avrupa Parlamentosu'na tepki - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Avrupa Parlamentosu'na tepki

6 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Avrupa Parlamentosu'nda bugün düzenlenen bir konferansta alenen terör örgütü PKK propagandası yapılması ve Sayın Cumhurbaşkanımıza ve ülkemize hakaretler savrulmasına göz yumulması, utanç verici bir skandaldır" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Avrupa Parlamentosu'na tepki, System.String[]

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Avrupa Parlamentosu'nda bugün düzenlenen bir konferansta alenen terör örgütü PKK propagandası yapılması ve Sayın Cumhurbaşkanımıza ve ülkemize hakaretler savrulmasına göz yumulması, utanç verici bir skandaldır" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, resmi Twitter hesabı üzerinden, Avrupa Parlamentosu'nda düzenlenen bir konferansa ilişkin açıklama yaptı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, açıklamasında, "Avrupa Parlamentosu'nda bugün düzenlenen bir konferansta alenen terör örgütü PKK propagandası yapılması ve Sayın Cumhurbaşkanımıza ve ülkemize hakaretler savrulmasına göz yumulması, utanç verici bir skandaldır. Avrupa Birliği'nin terör örgütü olarak tanıdığı PKK'ya kapılarını açan AP, terörizme açıkça destek vermekte ve suç işlemektedir. Konferansa kırmızı bültenle aranan terör örgütü elebaşlarının katılması, Avrupa'nın ortasında terörizmin meşrulaştırılması ve özendirilmesidir" ifadelerini kullandı.

"Bu skandalı şiddetle kınıyoruz"

Kalın, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Bu skandalı şiddetle kınıyoruz. Binlerce masum insanı katleden eli kanlı teröristleri AP çatısı altında konuşturanlar, onların suçlarına ortak olmuşlardır. Akl-ı selim sahibi herkesi bu skandala imza atan kişileri en şiddetli şekilde kınamaya davet ediyoruz."

(Musa Erdoğan/İHA)

İbrahim Kalın, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 08:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kırmızı bültenle aranan PKK'lılar AP'de ortaya çıktı
Fenerbahçe Beko, Zenit'i 73-68 yendi! İşte maçın özeti Dışişleri Bakanlığı'ndan Avrupa Parlamentosu'na terör tepkisi: Gayriresmi faaliyeti şiddetle kınıyoruz NTV, düşen uçakla ilgili yanlış görüntü servisi edince izleyiciden özür diledi

Son Dakika Haberleri
14:50 Türkiye'de Ocak ayında en çok haber konusu olan ünlü isimler belli oldu
13:41 Koronavirüs'ten korunmak için ne yapmalı? Prof. Dr. Canan Karatay açıkladı
10:39 Gizem Karaca'nın babasının antikaları kurtuldu!
10:39 Bade İşçil: Şu an çocuklar gibi utandım
10:51 Didem Soydan'dan sabah ezanı paylaşımı: Nişantaşı'nda duyduğum en efsane ezan okunuyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 15:38:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Avrupa Parlamentosu'na tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]