Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan "Aylan bebek" üzerinden siyaset yapanlara tepki Açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Aylan bebeğin cansız bedenini siyasete alet edenlere tepki gösterdi.

Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Aylan bebeğin cansız bedenini karanlık siyasetine alet edecek kadar süflileşen bir zihniyetin, ülkemize ve dünyamıza vereceği hiçbir iyilik ve güzellik yoktur. Yapmayın yazıktır, ayıptır, günahtır." ifadesini kullandı.