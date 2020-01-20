Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Berlin Zirvesine ilişkin açıklama - Son Dakika

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Berlin Zirvesine ilişkin açıklama
6 saat önce
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Berlin Zirvesi, Libya'da çatışmaların durması ve siyasi çözüm için önemli bir fırsattır" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 09:54 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Berlin Zirvesi, Libya'da çatışmaların durması ve siyasi çözüm için önemli bir fırsattır" dedi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, Berlin Zirvesinin, Libya'da çatışmaların durması ve siyasi çözüm için önemli bir fırsat olduğuna dikkat çekerek, "Cumhurbaşkanımızın etkin ve çok yönlü diplomasisi, Türkiye'yi sürecin kilit aktörlerinden biri yapmıştır. Türkiye, vekalet savaşlarına karşı yapıcı ve barışçıl politikasını sürdürecektir" ifadelerini kullandı. - ANKARA
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