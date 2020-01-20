Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Berlin Zirvesine ilişkin açıklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Berlin Zirvesine ilişkin açıklama - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Berlin Zirvesine ilişkin açıklama

6 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Berlin Zirvesi, Libya'da çatışmaların durması ve siyasi çözüm için önemli bir fırsattır" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Berlin Zirvesine ilişkin açıklama, System.String[]

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Berlin Zirvesi, Libya'da çatışmaların durması ve siyasi çözüm için önemli bir fırsattır" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, Berlin Zirvesinin, Libya'da çatışmaların durması ve siyasi çözüm için önemli bir fırsat olduğuna dikkat çekerek, "Cumhurbaşkanımızın etkin ve çok yönlü diplomasisi, Türkiye'yi sürecin kilit aktörlerinden biri yapmıştır. Türkiye, vekalet savaşlarına karşı yapıcı ve barışçıl politikasını sürdürecektir" ifadelerini kullandı.

(İlker Turak/İHA)

Berlin, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 10:05 Kaynak: İHA
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