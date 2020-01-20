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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan "Berlin Zirvesi" paylaşımı Açıklaması
6 saat önce
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Berlin Zirvesi'nin Libya'da çatışmaların durması ve siyasi çözüm için önemli bir fırsat olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın etkin ve çok yönlü diplomasisinin, Türkiye'yi sürecin kilit aktörlerinden biri yaptığını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 10:04 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Berlin Zirvesi'nin Libya'da çatışmaların durması ve siyasi çözüm için önemli bir fırsat olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın etkin ve çok yönlü diplomasisinin, Türkiye'yi sürecin kilit aktörlerinden biri yaptığını bildirdi.
Kalın, Twitter hesabından, Libya'da kalıcı ateşkes ve siyasi sürecin başlatılması amacıyla Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen zirveye ilişkin paylaşımda bulundu.
İbrahim Kalın, "Berlin Zirvesi, Libya'da çatışmaların durması ve siyasi çözüm için önemli bir fırsattır. Cumhurbaşkanımızın etkin ve çok yönlü diplomasisi, Türkiye'yi sürecin kilit aktörlerinden biri yapmıştır. Türkiye, vekalet savaşlarına karşı yapıcı ve barışçıl politikasını sürdürecektir." ifadelerini kullandı.
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