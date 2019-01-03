Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Ceren Damar Paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Ceren Damar Paylaşımı

47 dakika önce

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, dün öğrencisi tarafından öldürülen Araştırma Görevlisi Ceren Damar'ın komşusunun kızı olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Ceren Damar Paylaşımı, System.String[]
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, dün öğrencisi tarafından öldürülen Araştırma Görevlisi Ceren Damar'ın komşusunun kızı olduğunu açıkladı.

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Hasan İsmail H., dün akşam saatlerinde asistan hoca olarak derslerine giren Ceren Damar'ın odasına gitti. Hasan İsmail H., burada tartıştığı Damar'ı önce bıçaklayıp, ardından tabancayla vurarak öldürdü. Damar'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Twitter'deki hesabından cinayete ilişkin paylaşımda bulundu. Kalın, "Komşumuzun kızı ve Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar, dün menfur bir saldırıda hayatını kaybetti. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun. Mekanı cennet olsun. Olay bütün yönleriyle araştırılıyor" ifadelerini kullandı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 11:16 Kaynak: İHA

İbrahim Kalın, Politika
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