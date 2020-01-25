Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan deprem açıklaması - Son Dakika
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan deprem açıklaması
6 saat önce
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 09:25 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Bütün imkanlar seferber edildi ve çalışmalar aralıksız sürüyor. Vatandaşlarımızın ihtiyaçları karşılanıyor. Birlik ve beraberlik içinde yaralar en kısa zamanda sarılacaktır."
(İHA)
Son Dakika Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesine gitti Ertem Şener, deprem bölgesine gidecek öğrencilerin yol parasını karşılayacak Elazığ'da enkaz altında bir bebeğin dünyaya geldiği konuşuluyor Yaşlı kadın, depremden 17 saat sonra enkaz altından çıkarıldı