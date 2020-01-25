Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan deprem açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Bütün imkanlar seferber edildi ve çalışmalar aralıksız sürüyor. Vatandaşlarımızın ihtiyaçları karşılanıyor. Birlik ve beraberlik içinde yaralar en kısa zamanda sarılacaktır."

(İHA)