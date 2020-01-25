Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan deprem açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan deprem açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan deprem açıklaması

6 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan deprem açıklaması, System.String[]

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Bütün imkanlar seferber edildi ve çalışmalar aralıksız sürüyor. Vatandaşlarımızın ihtiyaçları karşılanıyor. Birlik ve beraberlik içinde yaralar en kısa zamanda sarılacaktır."

(İHA)

Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 09:25 Kaynak: İHA
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