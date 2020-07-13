Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Ermenistan'a kınama - Son Dakika

"Azerbaycan'ın Tovuz bölgesine Ermenistan tarafından gerçekleştirilen saldırıyı en ağır şekilde kınıyorum. Saldırıda şehit olan Azeri kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kimsenin şüphesi olmasın Türkiye kardeş Azerbaycan'ın her daim yanında olacaktır."

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Ermenistan'ın sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine yönelik saldırısına ilişkin açıklamada bulundu. Kalın, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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