Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Fetö Elebaşı Gülen'in İadesi' İddiası ile İlgili Açıklama

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Fetö Elebaşı Gülen'in İadesi' İddiası ile İlgili Açıklama

35 dakika önce

IHAAW011546-SIY/17-02-2019- Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Kalın'dan FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi' iddiası ile ilgili açıklama 17.02.2019 01: 15: 46 TSI NNNN.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Fetö Elebaşı Gülen'in İadesi' İddiası ile İlgili Açıklama, System.String[]
IHAAW011546-SIY/17-02-2019

- Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Kalın'dan FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi' iddiası ile ilgili açıklama 17.02.2019 01: 15: 46 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 01:21 Kaynak: İHA

Turkish Seat Industry, Politika
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