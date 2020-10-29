İbrahim Kalın'dan Fransa'daki saldırıya kınama - Son Dakika

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, Fransa'nın Nice kentine kilisede gerçekleşen saldırıyı kınadı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Nice'deki Notre-Dame Kilisesi'nde gerçekleşen menfur terör saldırısını kınıyor, Fransız halkına başsağlığı diliyoruz. Terörün dini, dili, rengi yoktur. Terörün ve aşırıcılığın her türüne karşı kararlılıkla ve dayanışma içinde mücadele edeceğiz" dedi.