Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan "Golan Tepeleri" Tepkisi
1 saat önce
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "ABD yönetiminin Filistin topraklarını işgal eden İsrail'in Golan Tepeleri'ne yönelik hukuk dışı eylemlerini meşrulaştırmaya çalışması, işgal politikasına destek vermek ve çatışmaları derinleştirmek demektir" dedi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
, "ABD
yönetiminin Filistin
topraklarını işgal eden İsrail
'in Golan Tepeleri
'ne yönelik hukuk dışı eylemlerini meşrulaştırmaya çalışması, işgal politikasına destek vermek ve çatışmaları derinleştirmek demektir" dedi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Başkanı Donald Trump
'ın Golan Tepeleleri'ne ilişkin açıklamasına Twitter
'dan hesabından tepki gösterdi. Kalın, "Uluslararası hukuk, ülkelerin toprak bütünlüğünü garanti altına alır. ABD yönetiminin Filistin topraklarını işgal eden İsrail'in Golan tepelerine yönelik hukuk dışı eylemlerini meşrulaştırmaya çalışması, işgal politikasına destek vermek ve çatışmaları derinleştirmek demektir" dedi. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 11:46 Kaynak: İHA
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