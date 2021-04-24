Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan, HDP'nin 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına tepki Açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, HDP'nin 1915 olaylarına yönelik açıklamasına tepki gösterdi.

Kalın, HDP Merkez Yürütme Kurulu'nun 1915 olaylarına ilişkin, "Ermeni soykırımı utancıyla yüzleşin" başlığıyla yaptığı açıklamaya ilişkin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Tarihi gerçekleri çarpıtmak yerine sırtınızı dayadığınız PKK ve Asala terörü utancıyla yüzleşin." ifadesine yer verdi.