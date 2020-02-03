Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan İdlib'deki saldırıya ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan İdlib'deki saldırıya ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan İdlib'deki saldırıya ilişkin açıklama Açıklaması

6 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İdlib'de 4 askerin şehit olduğu saldırıya derhal karşılık verildiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan İdlib'deki saldırıya ilişkin açıklama Açıklaması, System.String[]

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İdlib'de 4 askerin şehit olduğu saldırıya derhal karşılık verildiğini bildirdi.

Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Suriye rejiminin açtığı ateş sonucu İdlib'de şehit olan dört askere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa dileyerek, "İdlib mutabakatı hilafına yapılan bu saldırıya derhal karşılık verilmiştir. Askerlerimizin kanı yerde kalmayacak, failler hesap verecektir." ifadesini kullandı.

İbrahim Kalın, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 09:06 Kaynak: AA
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