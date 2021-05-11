Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına karşı ortak mücadele çağrısı Açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına karşı ortak mücadele çağrısı Açıklaması

11.05.2021 11:19
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına karşı ortak mücadele çağrısı Açıklaması, System.String[]

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsrail'in işgal ve zulmü ile fanatik Yahudilerin ihlallerine "dur" demek için, sağduyu ve vicdan sahibi tüm Müslüman, Hristiyan ve Yahudilerin ortak mücadele etmesi çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsrail'in işgal ve zulmü ile fanatik Yahudilerin ihlallerine "dur" demek için, sağduyu ve vicdan sahibi tüm Müslüman, Hristiyan ve Yahudilerin ortak mücadele etmesi çağrısında bulundu.

Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kudüs'teki kiliselerin, ortak bir bildiriyle İsrail'in şiddete ve provokatif eylemlerine son vermesi çağrısında bulunduğunu belirterek, kiliselerin ortak bildirisini paylaştı.

İbrahim Kalın, "İsrail'in işgal ve zulmüne ve fanatik Yahudilerin ihlallerine dur demek için sağduyu ve vicdan sahibi tüm Müslüman, Hristiyan ve Yahudiler ortak mücadele etmeli." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, İbrahim Kalın, İsrail, İşgal, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına karşı ortak mücadele çağrısı Açıklaması - Son Dakika


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