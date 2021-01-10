Fuat Oktay ve İbrahim Kalın'dan Kılıçdaroğlu'nun 'sözde cumhurbaşkanı' ifadesine tepki - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 10 Ocak Gazeteciler Günü nedeniyle düzenlediği basın toplantısında "Bir ülkenin sözde Cumhurbaşkanı bir gazeteyi hedef gösterip, ben almıyorum siz de almayın diyorsa orada oturup düşünmek lazım" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımda, Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

"MİLLET İRADESİNE EN BÜYÜK SAYGISIZLIĞI YAPMIŞTIR"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "ABD'deki seçim sonuçlarına saygı gösterilmesini isteyen Kılıçdaroğlu konu kendi ülkesi olduğunda, girdiği her seçimden zaferle çıkan Cumhurbaşkanımıza 'sözde' diyerek millet iradesine en büyük saygısızlığı yapmıştır. Milletimiz bundan önceki her seçimde olduğu gibi bu sözlere hak ettiği cevabı yine sandıkta verecektir." ifadelerini kullandı.

"BU ŞAİBELİ ZİHNİYETİN DEMOKRATİK SİYASETTE YERİ YOKTUR"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ise Twitter hesabından yaptığı açıklama şu ifadelere yer verdi:

"Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'sözde Cumhurbaşkanı' ifadesi, Cumhuriyeti, demokrasiyi ve milletin iradesini hedef alan son derece tehlikeli bir sözdür ve derhal geri alınmalıdır. Milletin iradesini yok sayan bu şaibeli zihniyetin demokratik siyasette yeri yoktur."

BAKAN ELVAN: AZİZ MİLLETİN İRADESİNE HAKARETTİR

Öte yandan, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Ülkemizin seçilmiş Cumhurbaşkanına 'sözde' demek bu aziz milletin iradesine hakarettir." ifadesini kullandı.

Elvan, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Ülkemizin seçilmiş Cumhurbaşkanına 'sözde' demek bu aziz milletin iradesine hakarettir, milli iradeyi hiçe saymaktır, milleti küçümsemektir, demokrasiye inanmamaktır. Sayın Recep Tayyip Erdoğan, milletimizin oylarıyla Cumhurbaşkanlığı makamındadır ve milletin temsilcisidir." ifadelerini kullandı.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK'TEN SERT TEPKİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'sözde Cumhurbaşkanı' tabirini kullanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert yanıt verdi. Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımız meşru ve demokratik seçimlerle seçilmiş, Türkiye Cumhuriyeti'ni en yüksek düzeyde temsil eden meşru Cumhurbaşkanıdır. Cumhurbaşkanımızdan 'sözde Cumhurbaşkanı' diye bahseden kişi demokrasi düşmanı olduğunu itiraf etmiş olur" ifadelerini kullandı.

MUSTAFA ŞENTOP: KILIÇDAROĞLU MİLLETİN KARARINA SAYGI GÖSTERMEK ZORUNDADIR

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun "sözde cumhurbaşkanı" ifadesine tepkiler gecikmedi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kullandığı "sözde cumhurbaşkanı" ifadesine tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Şentop, "Sözde cumhurbaşkanı ifadesinin zararı, Anayasaya göre ve millet iradesiyle seçilen bir Cumhurbaşkanına değil, sözün sahibinedir. Anayasal kurumlara, meşruiyete, milli iradeye saygı göstermek, herkesin vazifesidir." açıklamasını yaptı.