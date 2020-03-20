Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan koronavirüse karşı birlik vurgusu - Son Dakika

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan koronavirüse karşı birlik vurgusu
44 dakika önce
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, koronavirüse karşı teyakkuzu elden bırakmadıklarını belirterek, "Zor bir süreç ama birlikte başaracağız." değerlendirmesinde bulundu.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, koronavirüse karşı teyakkuzu elden bırakmadıklarını belirterek, "Zor bir süreç ama birlikte başaracağız." değerlendirmesinde bulundu.
Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni vakalar bizi paniğe ve karamsarlığa değil, tedbirleri daha sıkı uygulamaya sevk etmeli. Teyakkuzu elden bırakmıyoruz. Zor bir süreç ama birlikte başaracağız." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 12:18 Kaynak: AA
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