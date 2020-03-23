Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan koronavirüsle mücadelede "tedbir" uyarısı Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan koronavirüsle mücadelede 'tedbir' uyarısı Açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan koronavirüsle mücadelede "tedbir" uyarısı Açıklaması

7 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili "Tedbirler uygulanmazsa hepimiz risk altındayız. Bunun şakası yok. Her tedbir can kurtarır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan koronavirüsle mücadelede

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili "Tedbirler uygulanmazsa hepimiz risk altındayız. Bunun şakası yok. Her tedbir can kurtarır." ifadelerini kullandı.

Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Dünyada korona vaka sayısı hızla 400 bine, ölüm sayısı 15 bine doğru ilerliyor. Tedbirler uygulanmazsa hepimiz risk altındayız. Bunun şakası yok. Her tedbir can kurtarır. Her ihmal, her vurdumduymazlık riski 10 kat artırır. Evde kal, kendini ve etrafındakileri koru."

İbrahim Kalın, Twitter, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 11:18 Kaynak: AA

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