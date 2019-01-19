Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan McGurk'e yanıt
1 saat önce
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Başkanı Trump'ın terör örgütü DEAŞ'la Mücadele eski Özel Temsilcisi McGurk'ün Türkiye'yi hedef alan ifadelerine tepki gösterdi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD
Başkanı Trump
'ın terör örgütü DEAŞ'la Mücadele eski Özel Temsilcisi McGurk'ün Türkiye
'yi hedef alan ifadelerine tepki gösterdi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 09:20
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Mcgurk'un Türkiye'ye Karşı Suçlamaları Anlamsız"
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Eski DEAŞ'la Mücadele Temsilcisine Sert Yanıt: Analizin Saçma