Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan McGurk'e yanıt

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan McGurk'e yanıt

1 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Başkanı Trump'ın terör örgütü DEAŞ'la Mücadele eski Özel Temsilcisi McGurk'ün Türkiye'yi hedef alan ifadelerine tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan McGurk'e yanıt, System.String[]
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Başkanı Trump'ın terör örgütü DEAŞ'la Mücadele eski Özel Temsilcisi McGurk'ün Türkiye'yi hedef alan ifadelerine tepki gösterdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 09:20 

Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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