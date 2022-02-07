Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan muhalefetin geçmiş olsun mesajları hakkında açıklama: İnşallah diğer alanlara da taşınır - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde eşi Emine Erdoğan'la birlikte koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını duyurmuştu. Omicron varyantına yakalandığını belirten Erdoğan çiftine, siyasi parti liderleri ve devlet başkanları başta olmak üzere pek çok kişi geçmiş olsun dileklerini yayınladı.

A Haber ekranlarında Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına konuk olan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumu hakkında da konuştu.

"CUMHURBAŞKANIMIZ GAYET İYİ"

Kalın, "İki buçuk saat önce görüştük cumhurbaşkanımız gayet iyi. Görevinin başında biz görüşüyoruz, konuşuyoruz. Gerekli talimatları da veriyor ki işlerden aksama olmasın. Cumhurbaşkanımızın iş akışı ve temposu var. Ona ayak uydurmak zorundasınız. Tatil yapmayı boş boş oturmak gibi tanımlarsanız, o manada bir tatilimiz yok. İşini gerçekten takip eden ve işine sadıktır. Lider böyle olunca ekibi de kendini buna göre kalibre etmek zorundadır." ifadelerine yer verdi.

"SİYASİ NEZAKET AÇISINDAN GÜZEL BİR ŞEY"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gelen geçmiş olsun mesajları hakkında ise Kalın, "Siyasi görüş farklılıkları ne olursa olsun bu ülkenin cumhurbaşkanı Kovid olduysa tüm siyasiler arayacaktır. Bu siyasi nezaket açısından da güzel bir şey. Bunda da bir duaya vesile oldu. Temel insanı bir şey olduğunda görüş ayrılıkları bir kenara bırakılır. İnşallah bunu siyasetin diğer alanlarına da taşımak mümkün olur." dedi.