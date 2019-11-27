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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan NATO'ya çağrı
6 saat önce
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, NATO müttefiklerinin, Türkiye'nin ulusal güvenliğine yönelik tehditleri ciddiye alması gerektiğini vurguladı.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 11:44 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, NATO müttefiklerinin, Türkiye'nin ulusal güvenliğine yönelik tehditleri ciddiye alması gerektiğini vurguladı.
Kalın, Türkiye- NATO ilişkilerine yönelik Twitter'dan değerlendirmelerde bulundu.
Türkiye'nin, ikinci büyük ordusunu teşkil ettiği NATO'nun güçlü bir üyesi olduğunu ve Avrupa Birliği'ne tam üye olarak katılma arzusunu vurgulayan Kalın, "Müttefikler, Türkiye'nin ulusal güvenliğine yönelik tehditleri ciddiye almalı ve bu tehditlerin üstesinden gelmek için ortaklaşa çalışmalı." ifadesini kullandı.
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