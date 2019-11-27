Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan NATO'ya çağrı
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan NATO'ya çağrı

6 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, NATO müttefiklerinin, Türkiye'nin ulusal güvenliğine yönelik tehditleri ciddiye alması gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan NATO'ya çağrı, System.String[]

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, NATO müttefiklerinin, Türkiye'nin ulusal güvenliğine yönelik tehditleri ciddiye alması gerektiğini vurguladı.

Kalın, Türkiye- NATO ilişkilerine yönelik Twitter'dan değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin, ikinci büyük ordusunu teşkil ettiği NATO'nun güçlü bir üyesi olduğunu ve Avrupa Birliği'ne tam üye olarak katılma arzusunu vurgulayan Kalın, "Müttefikler, Türkiye'nin ulusal güvenliğine yönelik tehditleri ciddiye almalı ve bu tehditlerin üstesinden gelmek için ortaklaşa çalışmalı." ifadesini kullandı.

İbrahim Kalın, Twitter, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 11:44 Kaynak: AA
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