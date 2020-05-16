Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan 'Nekbe' açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan 'Nekbe' açıklaması

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, Nekbe'nin (Büyük Felaket) 72'nci yılı mesajında, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi Kudüs kırmızı çizgimizdir.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan 'Nekbe' açıklaması, System.String[]

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, Nekbe'nin (Büyük Felaket) 72'nci yılı mesajında, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi Kudüs kırmızı çizgimizdir. Filistin halkının varlığını ve iradesini yok sayan hiçbir planın, Kudüs'ü ve Filistin topraklarını peşkeş çekmeyi hedefleyen hiçbir girişimin meşruiyeti yoktur" dedi.

Sözcü Kalın, Nekbe'nin ( İsrail'in 14 Mayıs 1948'de işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutması) 72'nci yılı nedeniyle yazılı açıklama yaptı. Kalın, Filistin halkının maruz kaldığı Büyük Felaket'i ifade eden 'Nekbe'nin, 72 yıldır devam eden işgalin, hukuksuzluğun, zulmün ve adaletsizliğin adı olduğunu belirtti. Kalın, "Bir asırdan fazla bir süredir öz vatanında parya durumuna düşürülen Filistin nüfusunun yüzde 70'i, yurdundan edilmiş ve 6 milyon Filistinli mülteci olarak farklı ülkelerde yaşamak zorunda bırakılmıştır. BM kararları ve uluslararası hukukun aleni hükümlerine rağmen Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşimleri devam etmekte ve Filistinli aileler evlerinden zorla çıkartılmaktadır. Bu haksızlığa ve hukuksuzluğa çözüm üretemeyen uluslararası toplum, bugün de başka bir sınamayla karşı karşıyadır. 10 yıllardır sistematik bir şekilde devam ettirilen işgal siyaseti, yeni ilhak planları ile genişletilmek ve derinleştirilmek istenmektedir. 1967 sınırları temelinde, 242, 338, 1397 ve 1515 no'lu BM kararları çerçevesinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin Devleti'nin kurulması, Filistin halkının tarihi ve meşru hakkıdır. Filistin halkı haklarına kavuşmadan bölgesel ve küresel barışın tesis edilmesi mümkün değildir" dedi.

'KUDÜS KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR'

Kudüs'ün hukuki, dini ve tarihi statüsünü değiştirmeye yönelik her adımın ateşle oynamak olduğunu belirten Kalın, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi Kudüs kırmızı çizgimizdir. Hukuk, vicdan ve adalet duygusuna sahip herkesi İsrail'in modern vandallıklarına karşı kenetlenmeye çağırıyoruz. İşgal, inkar ve ilhak politikalarının İsrail vatandaşları dahil hiç kimseye barış, huzur ve güvenlik getirmeyeceğini tekrar hatırlatıyoruz. Filistin halkının varlığını ve iradesini yok sayan hiçbir planın, Kudüs'ü ve Filistin topraklarını peşkeş çekmeyi hedefleyen hiçbir girişimin meşruiyeti yoktur. Bu planları kimin yaptığının ve desteklediğinin bir önemi ve hükmü yoktur. Türkiye olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, haklı davasında Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğiz."


Recep Tayyip Erdoğan, İbrahim Kalın, Kudüs, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.05.2020 12:04 Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan 'Nekbe' açıklaması - Son Dakika

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