Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan, Rusya'nın geçici ateşkes ilanına ilişkin değerlendirme Açıklaması - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan, Rusya'nın geçici ateşkes ilanına ilişkin değerlendirme Açıklaması

07.03.2022 11:07
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan, Rusya'nın geçici ateşkes ilanına ilişkin değerlendirme Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ukrayna'da sivillerin tahliyesi için ateşkes ilan edilmesini memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ukrayna'da sivillerin tahliyesi için ateşkes ilan edilmesini memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Sözcü Kalın, Twitter'dan, Rusya'nın, Ukrayna'nın bazı kentlerinden sivillerin tahliyesi amacıyla geçici ateşkes ilanına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kalın, paylaşımında, "Ukrayna'da sivillerin tahliyesi için ilan edilen ateşkesi memnuniyetle karşılıyoruz. Ateşkesin kalıcı hale gelmesi ve barış müzakerelerinin sonuç vermesi için Cumhurbaşkanı'mızın öncülüğünde girişimlerimizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan, Rusya'nın geçici ateşkes ilanına ilişkin değerlendirme Açıklaması - Son Dakika


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