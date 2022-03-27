Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan, Rusya-Ukrayna müzakerelerine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan, Rusya-Ukrayna müzakerelerine ilişkin açıklama Açıklaması

27.03.2022 21:36
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan, Rusya-Ukrayna müzakerelerine ilişkin açıklama Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin bir sonraki toplantısının İstanbul'da yapılacağını, müzakerelerin ilerleme kaydetmesi ve savaşın bir an önce sona ermesi için girişimlerinin devam edeceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin bir sonraki toplantısının İstanbul'da yapılacağını, müzakerelerin ilerleme kaydetmesi ve savaşın bir an önce sona ermesi için girişimlerinin devam edeceğini bildirdi.

Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin bir sonraki toplantısı İstanbul'da yapılacak. Müzakerelerin ilerleme kaydetmesi ve savaşın bir an önce sona ermesi için girişim ve çabalarımız devam edecek."

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, Müzakere, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan, Rusya-Ukrayna müzakerelerine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika


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