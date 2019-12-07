Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan "soykırımı savunan yazara Nobel ödülü kararından dönün" çağrısı
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan 'soykırımı savunan yazara Nobel ödülü kararından dönün' çağrısı - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan "soykırımı savunan yazara Nobel ödülü kararından dönün" çağrısı

7 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Nobel Edebiyat Ödülü'nün Srebrenitsa soykırımını inkar eden ve Sırp savaş suçlularını savunan Avusturyalı yazar Peter Handke'ye verilmesi kararının geri çekilmesi çağrısı yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Nobel Edebiyat Ödülü'nün Srebrenitsa soykırımını inkar eden ve Sırp savaş suçlularını savunan Avusturyalı yazar Peter Handke'ye verilmesi kararının geri çekilmesi çağrısı yaptı.

Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 2019 Nobel Edebiyat Ödülü'nün, eski Sırp lider Slobodan Miloseviç'i destekleyen ve Bosna soykırımını inkar eden Peter Handke'ye Pazartesi günü verileceğini hatırlattı.

Kalın, "Bu akıl dışı ve utanç verici karardan geri dönülmelidir. NobelPrize vicdanı olmayan birine nasıl ödül verebilir? Yeni soykırımları özendirmek için mi?" ifadelerini kullandı.

Peter Handke, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 11:30 Kaynak: AA
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