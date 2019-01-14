Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Trump'a Yanıt

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Trump'a Yanıt

51 dakika önce

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye paylaşımına yanıt verdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Trump'a Yanıt, System.String[]
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü  İbrahim KalınTwitter hesabından ABD Başkanı  Donald Trump'ın Suriye paylaşımına yanıt verdi. Kalın, "Sayın Donald Trump, Kürtleri ABD'nin terör listesindeki PKK ve onun Suriye kolu PYD/YPG ile eş tutmak ölümcül bir hata. Türkiye teröristlerle mücadele diyor Kürtlerle değil. Kürtleri ve diğer Suriyelileri terör tehdidine karşı koruyacağız. Teröristler ortağınız ve müttefikiniz olamaz. Türkiye ABD'den stratejik ortaklık yükümlülüklerini yerine getirmesini ve bunun terör propagandası ile gölgelenmemesini bekliyor" açıklamasında bulundu. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 07:03 Kaynak: DHA

İbrahim Kalın, Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Güncel
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