Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Trump'a Yanıt
51 dakika önce
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye paylaşımına yanıt verdi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
, Twitter
hesabından ABD Başkanı Donald Trump
'ın Suriye
paylaşımına yanıt verdi. Kalın, "Sayın Donald Trump, Kürtleri ABD'nin terör listesindeki PKK ve onun Suriye kolu PYD/YPG ile eş tutmak ölümcül bir hata. Türkiye
teröristlerle mücadele diyor Kürtlerle değil. Kürtleri ve diğer Suriyelileri terör tehdidine karşı koruyacağız. Teröristler ortağınız ve müttefikiniz olamaz. Türkiye ABD'den stratejik ortaklık yükümlülüklerini yerine getirmesini ve bunun terör propagandası ile gölgelenmemesini bekliyor" açıklamasında bulundu. - Ankara
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 07:03 Kaynak: DHA
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