Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan umreden dönenlerle ilgili karantina açıklaması - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan umreden dönenlerle ilgili karantina açıklaması

6 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, umreden dönen vatandaşların sağlık kontrollerinin yapıldığını ve yurtlarda karantinaya alındığını bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan umreden dönenlerle ilgili karantina açıklaması, System.String[]

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, umreden dönen vatandaşların sağlık kontrollerinin yapıldığını ve yurtlarda karantinaya alındığını bildirdi.

Kalın, Twitter'dan, "Umreden dönen vatandaşlarımızın sağlık kontrolleri yapıldı ve yurtlarda karantinaya alındı. Sağlık Bakanlığımızın tedbir ve tavsiyelerini özenle ve titizlikle uygulayalım. Koronaya karşı mücadelede rehavet ve panik yok, tedbir var. Bu hepimizin ortak mesuliyetidir." paylaşımında bulundu.

İbrahim Kalın, Twitter, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 11:26 Kaynak: AA
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