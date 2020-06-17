Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Volkan Bozkır'a tebrik mesajı - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Volkan Bozkır'a tebrik mesajı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurul Başkanı seçilen Volkan Bozkır'ı tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurul Başkanı seçilen Volkan Bozkır'ı tebrik etti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurul Başkanı seçilen Volkan Bozkır'ı tebrik etti. Kalın, "Birleşmiş Milletler'in 75. Genel Kurul Başkanı seçilen Sayın Volkan Bozkır'ı tebrik ediyorum. 'Dünya beşten büyüktür' ilkesiyle küresel vicdan ve adalete katkı sağlayacağı bu önemli görevinde kendisine başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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