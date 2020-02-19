Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Darbe heveslilerine prim vermeyiz - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Darbe heveslilerine prim vermeyiz - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Darbe heveslilerine prim vermeyiz

7 saat önce

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, "Darbe söylemleri bu ülkenin dikkatini ve enerjisini dağıtmayı, hedeflerinden uzaklaştırmayı amaçlamaktadır.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Darbe heveslilerine prim vermeyiz, System.String[]

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, "Darbe söylemleri bu ülkenin dikkatini ve enerjisini dağıtmayı, hedeflerinden uzaklaştırmayı amaçlamaktadır. Her an teyakkuz halindeyiz ama darbe heveslilerine prim vermeyiz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, İdlib'deki gelişmeler ve darbe iddiaları ile ilgili sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından açıklamalarda bulundu. İbrahim Kalın, şunları kaydetti:

" Türkiye'nin Suriye'nin toprağında gözü yoktur. Askerimiz orada Soçi Mutabakatı çerçevesinde bulunmaktadır. Amacı sivilleri korumak ve siyasi süreci ilerletmektir. Askeri gözlem noktalarımız yerlerinde kalmaya ve görevlerini ifa etmeye devam edecektir. 15 Temmuz darbe girişimini canıyla ve kanıyla püskürten bu millet, darbelere asla geçit vermeyecektir. Darbe söylemleri bu ülkenin dikkatini ve enerjisini dağıtmayı, hedeflerinden uzaklaştırmayı amaçlamaktadır. Her an teyakkuz halindeyiz ama darbe heveslilerine prim vermeyiz."


İbrahim Kalın, prim, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 10:22 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, darbeci Hafter'e bağlı milislerin "Türk gemisini vurduk" iddiasını yalanladı
Abdullah Gül'ün "Gezi ile gurur duyuyorum" sözlerine Beştepe'den yanıt geldi Darbe girişiminde kendisine kaçmayı tavsiye edenlere Erdoğan: Bu topraklarda doğdum bu topraklarda öleceğim Erdoğan gazetecilerin darbe sorusuna sert çıktı: Böyle bir şeye siz inanıyor musunuz?

Son Dakika Haberleri
17:02 İrfan Özata'nın yeni albüm
16:39 Adriana Lima, sosyal medyadan isyan etti: Türkiye'nin bilgisine, ben bekarım
14:28 Enise Sude Çağlar oyunculukta ilerliyor
13:41 Ünlü top model Alessandra Ambrossio Göbeklitepe'de yürüyecek
13:41 Didem İnselel "Sır" ile tiyatro sahnesinde yer alacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2020 17:30:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Darbe heveslilerine prim vermeyiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]