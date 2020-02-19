Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Darbe heveslilerine prim vermeyiz - Son Dakika

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, "Darbe söylemleri bu ülkenin dikkatini ve enerjisini dağıtmayı, hedeflerinden uzaklaştırmayı amaçlamaktadır. Her an teyakkuz halindeyiz ama darbe heveslilerine prim vermeyiz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, İdlib'deki gelişmeler ve darbe iddiaları ile ilgili sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından açıklamalarda bulundu. İbrahim Kalın, şunları kaydetti: