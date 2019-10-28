Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "DEAŞ'a karşı mücadelemiz etkin bir şekilde bundan sonra da devam...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: 'DEAŞ'a karşı mücadelemiz etkin bir şekilde bundan sonra da devam...

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "DEAŞ'a karşı mücadelemiz etkin bir şekilde bundan sonra da devam...

1 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "DEAŞ'a karşı mücadelemiz etkin bir şekilde bundan sonra da devam edecek.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "DEAŞ'a karşı mücadelemiz etkin bir şekilde bundan sonra da devam edecek. Özellikle Suriye sahasında, bizim kontrolümüzde olan bölgelerde DEAŞ'ın bir varlık göstermemesi, hiçbir şekilde geri gelmemesi için de çalışmalarımız sürecek."

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: DEAŞ'a karşı mücadelemiz etkin bir şekilde bundan sonra da devam...

İbrahim Kalın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 02:25 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dünya liderlerinden Bağdadi'nin ölümüne ilişkin açıklama
Fahrettin Altun'dan DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyonun ardından dünyaya mesaj Bağdadi öldü, en çok aranan teröristler listesi değişti: Bilgi verene milyonlarca dolar ödül Beyaz Saray: Yeni teknolojiler sayesinde Bağdadi'nin kimliği kısa sürede tespit edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2019 15:53:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "DEAŞ'a karşı mücadelemiz etkin bir şekilde bundan sonra da devam...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]