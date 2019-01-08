Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Deaş ile Mücadele Ederken Hiç Bir Sivilin Zarar Görmemesi İçin...

IHAAW151728-SIY/08-01-2019- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "DEAŞ ile mücadele ederken hiç bir sivilin zarar görmemesi için Türkiye üzerine düşeni yapmıştır.

IHAAW151728-SIY/08-01-2019



- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "DEAŞ ile mücadele ederken hiç bir sivilin zarar görmemesi için Türkiye üzerine düşeni yapmıştır." 08.01.2019 15: 17: 28 TSI

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