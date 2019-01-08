Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Deaş ile Mücadele Ederken Hiç Bir Sivilin Zarar Görmemesi İçin...
1 saat önce
IHAAW151728-SIY/08-01-2019- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "DEAŞ ile mücadele ederken hiç bir sivilin zarar görmemesi için Türkiye üzerine düşeni yapmıştır.
IHAAW151728-SIY/08-01-2019
- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "DEAŞ ile mücadele ederken hiç bir sivilin zarar görmemesi için Türkiye üzerine düşeni yapmıştır." 08.01.2019 15: 17: 28 TSI
NNNN - ANKARA
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:23 Kaynak: İHA
Devlet Bahçeli: Fırat'ın Doğusu Fitnenin Boynudur, Bu Boyun Vurulmalıdır
ABD Heyetini Protesto Eden 7 TGB Üyesi Gözaltına Alındı
İbrahim Kalın'la Suriye'yi Görüşen Bolton'un Sözcüsü: Yapıcı Görüşme Oldu
İbrahim Kalın'dan Bolton Görüşmesi Sonrası İlk Açıklama: Suriye'nin Toprak Bütünlüğü Konusundaki Tavrımızı Dile Getirdik