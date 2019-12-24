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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(Değerli konut vergisi) Bir yıllık erteleme söz konusu olabilir."
6 saat önce
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(Değerli konut vergisi) Bir yıllık erteleme söz konusu olabilir.
Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 06:46 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(Değerli konut vergisi) Bir yıllık erteleme söz konusu olabilir."
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