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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet,...
6 saat önce
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 09:12 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Bütün imkanlar seferber edildi ve çalışmalar aralıksız sürüyor. Vatandaşlarımızın ihtiyaçları karşılanıyor. Birlik ve beraberlik içinde yaralar en kısa zamanda sarılacaktır." - ANKARA
Son Dakika Depremzedelere acil ihtiyaçlarının karşılanması için bugün itibariyle nakdi yardım yapılacak Kurtarma görevlisinin enkaz altındaki vatandaşla konuşması kamerada! Enkazın altında 112'yi arayan vatandaş ''Nefes alamıyorum'' diyerek yardım istedi Yaşlı kadın, depremden 17 saat sonra enkaz altından çıkarıldı