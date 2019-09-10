Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: (Diyarbakır'da annelerin oturma eylemi) "Uluslararası basının...
52 dakika önce
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: (Diyarbakır'da annelerin oturma eylemi) "Uluslararası basının ilgisiz kalması dikkat çekici" -(Güvenli Bölge) "Adımlar hızlı bir şekilde atılıyor.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 09:17 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: ( Diyarbakır'da annelerin oturma eylemi) "Uluslararası basının ilgisiz kalması dikkat çekici"
-(Güvenli Bölge) "Adımlar hızlı bir şekilde atılıyor. Amacımız bütün bölgeyi terörden arındırmak"
ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD ile yaşanan F-35 krizi ile ilgili açıklamada bulundu Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Bülent Arınç'a Ahmet Türk cevabı HÜDA PAR'dan HDP önünde eylem yapan annelere destek: Yanlarında olduğumuzu belirtmek isteriz CHP, Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıyı raporlaştırdı: 22 karanlık noktanın altı çizildi