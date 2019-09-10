-(Güvenli Bölge) "Adımlar hızlı bir şekilde atılıyor. Amacımız bütün bölgeyi terörden arındırmak"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: ( Diyarbakır 'da annelerin oturma eylemi) "Uluslararası basının ilgisiz kalması dikkat çekici"

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD ile yaşanan F-35 krizi ile ilgili açıklamada bulundu