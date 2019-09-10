Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: (Diyarbakır'da annelerin oturma eylemi) "Uluslararası basının...
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: (Diyarbakır'da annelerin oturma eylemi) "Uluslararası basının...

52 dakika önce

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: (Diyarbakır'da annelerin oturma eylemi) "Uluslararası basının ilgisiz kalması dikkat çekici" -(Güvenli Bölge) "Adımlar hızlı bir şekilde atılıyor.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: ( Diyarbakır'da annelerin oturma eylemi) "Uluslararası basının ilgisiz kalması dikkat çekici"

-(Güvenli Bölge) "Adımlar hızlı bir şekilde atılıyor. Amacımız bütün bölgeyi terörden arındırmak"

ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: (Diyarbakır'da annelerin oturma eylemi) Uluslararası basının...

Diyarbakır, Politika

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 09:17 Kaynak: İHA
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