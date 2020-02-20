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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Dün gece Almanya'da gerçekleşen ve yabancı düşmanı olduğu...
6 saat önce
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Dün gece Almanya'da gerçekleşen ve yabancı düşmanı olduğu anlaşılan ırkçı saldırıda vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 10:59 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Dün gece Almanya'da gerçekleşen ve yabancı düşmanı olduğu anlaşılan ırkçı saldırıda vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Olayı aydınlatmak için Alman makamlarının azami çaba göstermesini bekliyoruz. Irkçılık kollektif bir kanserdir." - ANKARA
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