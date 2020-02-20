Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Dün gece Almanya'da gerçekleşen ve yabancı düşmanı olduğu... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: 'Dün gece Almanya'da gerçekleşen ve yabancı düşmanı olduğu... - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Dün gece Almanya'da gerçekleşen ve yabancı düşmanı olduğu...

6 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Dün gece Almanya'da gerçekleşen ve yabancı düşmanı olduğu anlaşılan ırkçı saldırıda vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın:

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Dün gece Almanya'da gerçekleşen ve yabancı düşmanı olduğu anlaşılan ırkçı saldırıda vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Olayı aydınlatmak için Alman makamlarının azami çaba göstermesini bekliyoruz. Irkçılık kollektif bir kanserdir." - ANKARA

Almanya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 10:59 Kaynak: İHA
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